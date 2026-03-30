عودة للأمطار فى هذا الموعد.. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة فى الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يتسم بالحالات التقلبية الحادة والسريعة، مشيرة إلى أن اليوم الأحوال الجوية مستقرة نوعا ما فى أغلب المحافظات، ويكون هناك زيادة فى فترات أشعة الشمس نهارا، مما يساعد على تلاشي فرص الأمطار فى المحافظات الشمالية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أغلب قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، خاصة فى المحافظات الشمالية، وتصل العظمي نهارا على القاهرة إلى 23 درجة مئوية، ومرتفعة فى محافظات الصعيد، وتصل من 34 إلى 35 فى محافظات الأقصر وأسوان، وبالتالي الأجواء حارة هناك.

وتابعت أنه خلال فترات الليل هناك إنخفاضات فى الحرارة ملحوظ، ويكون الفارق بين النهار والليل ملحوظ، وتتجاوز ال10 درجات، وتصل بالقاهرة إلى 12 و13 درجة مئوية، محذرة بعدم تخفيف الملابس من المواطنين لعدم الإصابة بنزلات البرد.

وأشارت إلى أن فرص الامطار موجودة فى محافظات الصعيد، أغلبها خفيفة فى الصحراء الغربية وفى مناطق من شمال ووسط الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر ومناطق من سيناء، ولا يوجد منها قلق، ومع فرص ضعيفة جدا أن تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبري.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية صباحا اليوم كان تأثيرها ضعيف، إلى جانب إعتدال كامل فى سرعات الرياح، متابعة أنه بدءا من غدا الثلاثاء يرجع الطقس الأمطار بشكل مؤثر وحالة من حالات عدم الإستقرار، خاصة يوم الأربعاء.