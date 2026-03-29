الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية الأربعاء والخميس وهذا موعد ذروة عدم الاستقرار

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة كانت قد توقعت منذ نهاية الأسبوع الماضي حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن ذروة هذه الحالة ستكون يوم الأربعاء القادم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن غدٍا الإثنين سيشهد استقرارًا نسبيًا في الطقس، فيما ستكون الأمطار مؤثرة بدءًا من الثلاثاء، لتصبح غزيرة ورعدية يومي الأربعاء والخميس، خاصة من ظهر الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وتابع أن فرص الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة وحتى فترات الظهيرة، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية اليوم، مشيرة إلى أن حالة من الاستقرار التام في الطقس ستسود غدًا، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى اعتبارًا من مساء الثلاثاء وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء.