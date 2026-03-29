أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سقطت أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، خاصة المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، مع استمرار فرص سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت غانم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن فرص الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة وحتى فترات الظهيرة، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية اليوم، مشيرة إلى أن حالة من الاستقرار التام في الطقس ستسود غدًا، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى اعتبارًا من مساء الثلاثاء وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأكدت أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 23 درجة مئوية، مع نشاط نسبي للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة جنوب الصعيد والبحر الأحمر، محذرة من ضرورة القيادة بهدوء على الطرق ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر بسبب التقلبات السريعة في الطقس خلال هذه الفترة.