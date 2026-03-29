متى تتوقف الأمطار وتتحسن حالة الطقس في مصر؟

منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 29 مارس 2026 حالة من عدم الاستقرار، حيث حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تجدد فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، تشمل:

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شرق الدلتا

مناطق من شمال الصعيد

خليج السويس

شبه جزيرة سيناء

وتأتي هذه الموجة ضمن تقلبات جوية ملحوظة مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

موعد توقف الأمطار وتحسن الطقس

بحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن:

الأمطار ستستمر خلال الساعات القليلة القادمة

تقل حدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار

تبدأ حالة الطقس في التحسن النسبي لاحقًا خلال اليوم

وهذا يعني أن ذروة الحالة الجوية تكون في الصباح، ثم تميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي.

تحذيرات مهمة للمواطنين

أصدرت الأرصاد مجموعة من الإرشادات المهمة للحفاظ على السلامة، أبرزها:

الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الطرق الزلقة

الانتباه لتقلبات الطقس المفاجئة

كما حذرت من نشاط الرياح في بعض المناطق، خاصة:

وسط وجنوب الصعيد

مناطق من البحر الأحمر

حيث قد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة على فترات.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

حالة معتدلة إلى مضطربة

ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر

رياح شمالية غربية

البحر الأحمر:

حالة معتدلة

ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر

رياح جنوبية شرقية

درجات الحرارة اليوم في مصر

شهدت درجات الحرارة انخفاضًا نسبيًا، وجاءت أبرز القراءات كالتالي:

القاهرة الكبرى والدلتا

القاهرة: 23° عظمى – 12° صغرى

بنها: 23° – 12°

المنصورة: 22° – 11°

طنطا: 22° – 11°

السواحل الشمالية

دمياط: 21° – 15°

بورسعيد: 21° – 15°

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 25° – 13°

السويس: 24° – 12°

العريش: 21° – 13°

كاترين: 16° – 6°

نظرة عامة على الحالة الجوية

تشير التوقعات إلى أن البلاد تمر بحالة من التقلبات الجوية السريعة، وهي سمة مميزة لهذه الفترة الانتقالية من العام.

 ورغم استمرار الأمطار لفترة مؤقتة، فإن التحسن التدريجي متوقع مع مرور اليوم، مع بقاء الحذر واجبًا خاصة في المناطق المتأثرة بالأمطار والرياح.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

محافظ الغربية

لليوم الثالث على التوالي.. محافظ الغربية يتابع تنفيذ غلق المحال من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

اداب بني سويف

تقييم بيئي لكلية الآداب بجامعة بني سويف ضمن مبادرة القياس البيئي على مستوى الجامعة

إنكار التهمة.. المتهمة بأ..نهاء حياة عروس بورسعيد تنفي أمام المحكمة وتأجيل القضية

المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد تنفي التهمة أمام المحكمة

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد