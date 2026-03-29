متى تتوقف الأمطار وتتحسن حالة الطقس في مصر؟

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 29 مارس 2026 حالة من عدم الاستقرار، حيث حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تجدد فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، تشمل:

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شرق الدلتا

مناطق من شمال الصعيد

خليج السويس

شبه جزيرة سيناء

وتأتي هذه الموجة ضمن تقلبات جوية ملحوظة مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

موعد توقف الأمطار وتحسن الطقس

بحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن:

الأمطار ستستمر خلال الساعات القليلة القادمة

تقل حدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار

تبدأ حالة الطقس في التحسن النسبي لاحقًا خلال اليوم

وهذا يعني أن ذروة الحالة الجوية تكون في الصباح، ثم تميل الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي.

تحذيرات مهمة للمواطنين

أصدرت الأرصاد مجموعة من الإرشادات المهمة للحفاظ على السلامة، أبرزها:

الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الطرق الزلقة

الانتباه لتقلبات الطقس المفاجئة

كما حذرت من نشاط الرياح في بعض المناطق، خاصة:

وسط وجنوب الصعيد

مناطق من البحر الأحمر

حيث قد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة على فترات.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

حالة معتدلة إلى مضطربة

ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر

رياح شمالية غربية

البحر الأحمر:

حالة معتدلة

ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر

رياح جنوبية شرقية

درجات الحرارة اليوم في مصر

شهدت درجات الحرارة انخفاضًا نسبيًا، وجاءت أبرز القراءات كالتالي:

القاهرة الكبرى والدلتا

القاهرة: 23° عظمى – 12° صغرى

بنها: 23° – 12°

المنصورة: 22° – 11°

طنطا: 22° – 11°

السواحل الشمالية

دمياط: 21° – 15°

بورسعيد: 21° – 15°

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 25° – 13°

السويس: 24° – 12°

العريش: 21° – 13°

كاترين: 16° – 6°

نظرة عامة على الحالة الجوية

تشير التوقعات إلى أن البلاد تمر بحالة من التقلبات الجوية السريعة، وهي سمة مميزة لهذه الفترة الانتقالية من العام.

ورغم استمرار الأمطار لفترة مؤقتة، فإن التحسن التدريجي متوقع مع مرور اليوم، مع بقاء الحذر واجبًا خاصة في المناطق المتأثرة بالأمطار والرياح.