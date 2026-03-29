احذر.. ارشادات مهمة لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما بين انخفاض درجات الحرارة صباحًا، واعتدالها نهارًا، مع فرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح في بعض المناطق.

وتزداد أهمية اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من نزلات البرد والمشكلات المرتبطة بالطقس السيئ.

وفيما يلي أبرز النصائح التي تساعدك على الحفاظ على صحتك خلال هذه الأجواء:

ارتداء ملابس مناسبة ومتعددة الطبقات

ينصح بارتداء ملابس ثقيلة على شكل طبقات، حيث تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على حرارة الجسم وإمكانية التكيف مع تغير درجات الحرارة خلال اليوم.

كما يُفضل اختيار خامات تمتص الرطوبة لتجنب الشعور بالبرد.

استخدام ملابس وأحذية مقاومة للمياه

مع فرص سقوط الأمطار، من المهم ارتداء جاكيتات مقاومة للماء وأحذية تمنع تسرب المياه، لتفادي التعرض للبلل الذي قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

تدفئة الأطراف وتغطية الرأس

فقدان الحرارة يبدأ غالبًا من الأطراف، لذا يُنصح بارتداء القفازات والجوارب الثقيلة، مع تغطية الرأس والأذنين باستخدام قبعات دافئة، خاصة في الأجواء شديدة البرودة.

تغيير الملابس المبللة فورًا

البقاء بملابس مبللة لفترة طويلة يزيد من خطر انخفاض درجة حرارة الجسم والإصابة بالأمراض، لذلك يجب تغييرها فورًا وتجفيف الجسم جيدًا.

الحذر من تقلبات الطقس والرياح

مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق، يُفضل تجنب التعرض المباشر لها، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.