استمرار التقلبات الجوية .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 29 مارس 2026

خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 29 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية بين برودة الصباح واعتدال النهار على أغلب مناطق الجمهورية، مع عودة الأجواء الباردة ليلًا، موضحة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة على كافة الأنحاء.

طقس اليوم الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس باردًا خلال ساعات الليل.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد دخلت رسميًا فصل الربيع، الذي يتميز بالتقلبات الجوية السريعة وتغيرات ملحوظة في درجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم، أن حالة الطقس شهدت أمس استقرارًا نسبيًا، وارتفعت درجات الحرارة لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية، ليسود طقس مائل للحرارة، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية التي ساهمت في هذا الارتفاع، إلى جانب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

فرص سقوط أمطار على عدة مناطق

تشير توقعات الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة بنسبة تقارب 20%، وقد تكون على فترات متقطعة.

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة لتشمل مناطق من سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية خلال ساعات مختلفة من اليوم.

نشاط للرياح المثيرة للرمال

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على عدد من المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، خاصة في مناطق من وسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين و الرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري اليوم درجة حرارة عظمى تصل إلى 23 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 12 درجة، في ظل طقس معتدل نهارًا يميل للبرودة خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

طقس السواحل الشمالية

تكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 12 درجة، مع احتمالات لهطول أمطار متفرقة.

درجات الحرارة في الصعيد

ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، إذ يسجل شمال الصعيد 27 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

أما جنوب الصعيد فيشهد أجواء أكثر حرارة خلال النهار، حيث تصل العظمى إلى 34 درجة مئوية بينما تسجل الصغرى نحو 18 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية، ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة

