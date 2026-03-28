حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ ومائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، قبل أن يعود للبرودة مجدداً خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح على عدد كبير من المناطق.



رياح مثيرة للرمال وتراجع في الرؤية

أوضحت الأرصاد أن الرياح ستنشط بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

كما تظهر أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد، ما يزيد من الإحساس بعدم استقرار الطقس.





أمطار متفاوتة الشدة وتحذيرات من الرعد

وأشارت التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً خلال فترات المساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة مساءً على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



وحذرت الهيئة من أن السحب الرعدية، والتي تصل نسبة حدوثها إلى نحو 20%، قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط، إلى جانب احتمالية حدوث ضربات برق في بعض المناطق.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى:

القاهرة 15 / 26

العاصمة الإدارية 15 / 27

6 أكتوبر 24 / 27

بنها 15 / 26

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور 15 / 26

وادي النطرون 16 / 26

كفر الشيخ 14 / 25

بلطيم 14 / 26

المنصورة 14 / 25

الزقازيق 15 / 26

شبين الكوم 14 / 25

طنطا 14 / 25

السواحل الشمالية:

دمياط 13 / 25

بورسعيد 15 / 26

الإسكندرية 12 / 27

العلمين 11 / 26

مطروح 13 / 26

السلوم 11 / 26

سيوة 10 / 29

مدن القناة وسيناء:

الإسماعيلية 14 / 27

السويس 12 / 26

العريش 13 / 26

رفح 13 / 25

جنوب سيناء:

رأس سدر 14 / 27

نخل 13 / 25

سانت كاترين 7 / 16

الطور 13 / 24

طابا 12 / 25

شرم الشيخ 18 / 24

البحر الأحمر:

الغردقة 16 / 27

رأس غارب 12 / 22

سفاجا 16 / 26

مرسى علم 17 / 26

شلاتين 16 / 27

حلايب 16 / 25

أبو رماد 15 / 26

مرسى حميرة 17 / 25

أبرق 16 / 26

جبل علبة 17 / 25

رأس حدربة 19 / 26

شمال الصعيد:

الفيوم 14 / 27

بني سويف 15 / 27

المنيا 14 / 29

جنوب الصعيد:

أسيوط 15 / 30

سوهاج 14 / 30

قنا 16 / 28

الأقصر 16 / 29

أسوان 17 / 30

الوادي الجديد 16 / 30

أبو سمبل 17 / 26

نصائح وتحذيرات

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في ظل انخفاض الرؤية، وتجنب التعرض المباشر للأتربة، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، خصوصاً مع احتمالات نشاط السحب الرعدية.