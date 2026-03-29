الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الأرصاد تحذر: تغيرات جوية متباينة وأمطار مستمرة بعدة مناطق

الأرصاد تحذر: تغيرات جوية متباينة وأمطار مستمرة بعدة مناطق
الأرصاد تحذر: تغيرات جوية متباينة وأمطار مستمرة بعدة مناطق
ولاء خنيزي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن آخر تطورات الحالة الجوية، موضحة بدء تحسن تدريجي في الأجواء على مناطق من القاهرة الكبرى، مع تراجع نسبي في فرص سقوط الأمطار خلال الساعات الحالية.

استمرار السحب الممطرة

وأشارت الهيئة إلى استمرار تأثير السحب الممطرة على مناطق من مدن قناة السويس وخليج السويس وشبه جزيرة سيناء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي ينتج عنها هطول أمطار متفاوتة الشدة.

كما أوضحت أن صور الأقمار الصناعية الحديثة تُظهر استمرار تدفق السحب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط أمطار مع تقدم الوقت، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي ببعض المناطق.

وأكدت الهيئة أن المتابعة المستمرة لصور الأقمار الصناعية تساعد في رصد تطورات الحالة الجوية بدقة، مع استمرار تحديث البيانات بشكل دوري لمتابعة أي تغيرات محتملة خلال الساعات المقبلة.

تقلبات على القاهرة والجيزة

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة تقلبات جوية ملحوظة في الوقت الحالي، حيث هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، بالتزامن مع نشاط واضح للرياح وانخفاض درجات الحرارة، ما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

توقعات الطقس اليوم

وفي السياق ذاته، توقعت الهيئة أن يسود اليوم الأحد 29 مارس طقس بارد في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء ثم مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، على أن تعود الأجواء الباردة خلال ساعات الليل.

كما رجحت استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، قد تصل إلى حد الغزارة أحيانًا بنسبة تقارب 20% وعلى فترات متقطعة، مع فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، بالتزامن مع استمرار نشاط الرياح الذي قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة وسط وجنوب الصعيد وشمال البحر الأحمر.

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
