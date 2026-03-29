الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وحالة عدم استقرار من الثلاثاء حتى الخميس

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار التي حدثت اليوم على محافات القاهرة وشمال البلاد كانت غزيرة، وهو الأمر الذي حذرنا منه خلال النشرات الجوية، ويتم العمل بشكل مستمر لإعلام المواطنين بشكل مسبق.

وقال محمود القياتي: نتعاون مع المحافظين بشكل مستمر وإطلاعهم على الأحوال الجوية، مؤكدا أنه من مساء الثلاثاء سيكون هناك حالة جوية غير مستقرة وستستمر حتى الخميس القادم وسيكون هناك أمطار غزيرة ورعدية على أغلب الأنحاء، مؤكدا أنه لو كان هناك إجازات سيكون على حسب الحالة الجوية بالمحافظات على الأرض.