توقعات طقس اليوم|فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس اليوم الأحد ليشهد طقسا باردا في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأحد، لتكون العظمي 23 بالقاهرة الكبري والوجه البحري والصغري 12، والعظمي بالسواحل الشمالية 20 درجة و12 للصغري، و27 العظمي بشمال الصعيد والصغري 14، وتحقق العظمي بجنوب الصعيد 34 والصغري 18.

وأفادت الهيئة، أن هناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة قد تغزر احياناً بنسبة حدوث "20% تقريبًا" على بعض المناطق على فترات متقطعة.

تابعت: أن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات سابقة لها، أن متوقع عودة الامطار منتصف الأسبوع وبالتحديد الاربعاء المقبل.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن سادت أمس السبت أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما تكون الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر.