لجنة الألحان تناقش ترتيبات الأعياد الكنسية المقبلة واستكمال تسجيل الطقوس

عقدت لجنة الألحان الفرعية من لجنة الطقوس بالمجمع المقدس جلسة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ترأس الجلسة نيافة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومقرر اللجنة بحضور أعضائها من الآباء الأساقفة إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

ناقش المجتمعون خلال الجلسة عددًا من الموضوعات منها إعادة تشكيل خورس توحيد الألحان بغية استكمال تسجيل باقي الطقوس التي لم يتم تسجيلها باستوديو معهد الدراسات القبطية، ومناقشة بعض الأسئلة المعروضة حول بعض المناسبات والأعياد الكنسية خلال الفترة المقبلة.