ترشيد استهلاك الطاقة في كنائس الطائفة الإنجيلية لدعم جهود الدولة

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، دعمه الكامل لجهود الدولة في تأمين استقرار منظومة الطاقة، مشددًا على أهمية التكاتف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية، وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة

وووجه رئيس الطائفة الإنجيلية جميع كنائس الطائفة في مختلف المحافظات إلى الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة، وتبنّي ممارسات تعكس الوعي بقيمة الموارد، وذلك للحفاظ على انتظام الخدمات الروحية والاجتماعية.

وأكد أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من الدور الوطني للكنيسة، وإيمانها العميق بأهمية المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات، قائلًا:

"إن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خيارًا، بل هو التزام وطني يعكس وعي المجتمع وقدرته على التكاتف في أوقات الأزمات. ونؤمن أن الحفاظ على موارد الوطن هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية، تتسق مع جوهر رسالتنا القائمة على المحبة والمسؤولية."

كما تؤكد الطائفة الإنجيلية أنها تتابع تنفيذ هذه التوجهات بالتنسيق مع كافه المذاهب والمجامع والكنائس المحلية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحافظ على استمرارية الخدمات.