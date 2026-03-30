ذروتها الأربعاء والخميس.. موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

في ظل التقلبات الجوية السريعة التي تشهدها الاحوال الجوية، تزداد معدلات البحث حول توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية وارتفاع نسب الرطوبة وفرص سقوط الأمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ اعتبارا من مساء غد الثلاثاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

كما أشار إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح، تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء والخميس

ووفقا لأحدث تحديثات خرائط الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعلنت الهيئة حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء والخميس، والتي تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى، وفقا لقيم الرطوبة السطحية.

كما يتزامن ذلك مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق متفرقة.

ونظرا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تقلبات سريعة في الأحوال الجوية، أكدت الهيئة أنه سيتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة الجوية غدا الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026.

وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن تعرض البلاد لحالة جوية غير مسبوقة، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.