الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التنمية المحلية: تشديد حكومي على غلق المحال ومواجهة الطقس السيئ وتسريع التصالح في مخالفات البناء

اجتماع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إجتماعاً اليوم الأحد مع جميع  المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

 تم استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من التاسعة مساء أمس السبت ولمدة شهر تقريباً مع مراعاة استثناء الأنشطة التي نص عليها القرار   .

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود المحافظات لتنفيذ القرار في اليوم الأول لتطبيقه والجولات الميدانية التي شهدتها المحافظات  ، وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي ضرورة التنفيذ بكل حزم لقرار رئيس الوزراء ، مؤكدة  ضرورة قيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وكافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ القرار بكل حسم في الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للضوابط الجديدة.

وشهد الاجتماع التأكيد من وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي أهمية قيام المحافظين بمتابعة التقارير والتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص نشاط الرياح وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة علي جميع المحافظات لاتخاذ الاجراءات اللازمة بصورة استباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومتابعة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات والأزمات لمتابعة الوضع في المحافظات واتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة الطوارئ عبر توزيع وانتشار سيارات ومعدات شفط المياه في حالة سقوط الأمطار بصورة مستمرة لعدم التأثير علي الحياة اليومية للمواطنين وحركة السيارات.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس الأسبوع الماضي 
والخاصة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، ضرورة المتابعة من السادة المحافظين لهذا الملف المهم ودفع وتيرة العمل فيما يخص الطلبات المقدمة والانتهاء منها وتسريع العمل في لجان البت الفني وإصدار
نماذج التصالح النهائية للمواطنين  .

 وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي أهمية التصدي بكل حزم لاي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع  المساحة والإزالة في المهد للمتغيرات و المباني الغير مرخصة  .

وتطرق الاجتماع إلى متابعة ملفات تقنين أراضى الدولة وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين علي المنظومة الإلكترونية الجديدة بما يساهم فى استداء حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين طبقاً للقانون الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي الجاري ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لدفع وتيرة العمل بكافة المشروعات التي بدأ تنفيذها علي أرض الواقع والالتزام بالتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من الوزارات والجهات المعنية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم| التعليم :القرار متروك للمحافظين حسب الطقس بكل محافظة

صورة أرشيفية

تأخر قرار تعطيل الدراسة يُغضب الأهالي .. والمدارس: "تعالوا خدوا ولادكو"

جامعة القاهرة

قرارات عاجلة من جامعة القاهرة بشأن تأخير الطلاب في الامتحانات بسبب الزحام

القمح

مع التقلبات المناخية الراهنة |نصائح ذهبية لمزارعي القمح لزيادة الإنتاجية

وزارة الصحة

مزود بأحدث الأجهزة الطبية.. الصحة: تشغيل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية

بالصور

بإطلالة رياضية.. بسنت حاتم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير وتعيش حالة من النشاط الفني

بسنت حاتم
بسنت حاتم
بسنت حاتم

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

محافظ الشرقية يكرم القارئ محمد محمد كامل ويُشيد بجهود الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

فيديو

آية عبدالرحمن

دموعه خطفت القلوب.. آية عبدالرحمن تكشف كواليس متسابق «دولة التلاوة»

تحذير من الساعات القادمة

تنبؤات خطيرة | خبيرة فلك تُحذّر من الساعات القادمة .. ماذا قالت؟

صرخة أب تُبكي الملايين

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

ارتفاع أسعار كروت الشحن

جدل واسع على السوشيال ميديا.. هل ترتفع أسعار كروت الشحن الشهر المقبل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد