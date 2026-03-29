حالة الطقس في 3 أيام| الأرصاد تحذر من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من الثلاثاء 31 مارس إلى الخميس 2 إبريل لتشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، بالإضافة إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س.

حالة الطقس



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس من الثلاثاء القادم حتى الخميس ستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

نشاط للرياح



ونوهت هيئة الأرصاد، عن نشاط للرياح يومي الجمعة 3 إبريل والسبت 4 إبريل على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن جانبها ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 30 مارس حتى الجمعة 3 أبريل 2026، مشيرةً إلى استمرار الأجواء المستقرة نسبيًا في بدايتها قبل أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية اعتبارًا من مساء الثلاثاء.

من جانبة حذّر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الخرائط المناخية تشير إلى أجواء ممطرة بقوة تبدأ من مساء الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في بعض المناطق.



