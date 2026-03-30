72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء موجة طقس سيء تضرب البلاد، حيث تتعرض لرياح قوية و أمطار غزيرة على كافة المحافظات وهو ما جعل الجميع يتساءل هل غدا إجازة بسبب حالة الطقس السيء؟.

تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء

حتى الآن، لا توجد أي تصريحات رسمية بشأن تعطيل الدراسة غدا يوم الثلاثاء، ويُوصى باتباع الإجراءات الوقائية ومتابعة البيانات الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بحضور الطلاب.

72 ساعة خطيرة

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا و خلال ال 72 ساعة المقبلة حتى مساء الخميس، إذ أن البلاد ستتعرض لحالة جوية قوية تجمع بين أمطار رعدية غزيرة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة مع احتمالية تشكل السيول في بعض المناطق في واحدة من أبرز موجات الطقس خلال الموسم الحالي.

بدء موجة الطقس السيء غدا في هده المناطق

وأشارت التوقعات إلى أن الحالة تبدأ تدريجيًا اعتبارًا من ظهر الثلاثاء من مناطق غرب البلاد مثل سيوة ومطروح، ثم تمتد مع ساعات الليل إلى مناطق الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

ذروة الموجة

ومن المتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها يوم الأربعاء، حيث تزداد شدة الأمطار الرعدية، وقد تتحول إلى سيول في المناطق الجبلية والمنخفضة خاصة في جنوب الصعيد والوادي الجديد ومناطق الواحات مع نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

أمطار من الثلاثاء إلى الخميس

وأشار البيان الصادر عن الأرصاد إلى فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف البيان أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح والتي تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/ س، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة

أوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية في منشور عبر حسابه الرسمي "فيسبوك"، أن البلاد ستشهد أمطارًا متفاوتة الشدة قد تصل إلى الغزيرة في بعض المناطق، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، مع احتمالية جريان السيول في المناطق الجبلية والصحراوية. وتبدأ الحالة تدريجيًا يوم الثلاثاء بسحب ممطرة على مناطق غرب الجمهورية مثل سيوة ومطروح، ثم تمتد مساءً لتشمل الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، مع توقع سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة.