أسرع طريقة للحصول على منحة التموين 1600 جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص تفاصيل منحة التموين، بعد قرار الحكومة زيادتها إلى 1600 جنيه بدلا من 800 جنيه، يتم صرفها على مدار 4 أشهر، في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية.

منحة التموين

زيادة منحة التموين

أعلنت الحكومة أن قرار زيادة المنحة يأتي لدعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال توزيعها بواقع 400 جنيه شهريا لمدة 4 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة صرف المنحة التموينية الإضافية بعد أن كانت مقررة لمدة شهرين فقط، لتستمر لمدة 4 أشهر متتالية، بما يرفع إجمالي الدعم لكل مستفيد إلى 1600 جنيه يتم إضافتها على بطاقة التموين.

وأشار إلى أن الدولة تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية ضمن أولوياتها، مع الاستعداد لمراجعة بعض السياسات الاقتصادية حال تحسن الأوضاع، لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

استمرار الدعم حتى عيد الأضحى

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال منظومة التموين أو برامج الحماية الاجتماعية، وذلك حتى حلول عيد الأضحى، في إطار تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

كما شدد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

منحة التموين

موعد صرف منحة التموين

من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف المنحة بدأ اعتبارا من 17 فبراير 2026، ويستهدف نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن، وليس جميع حاملي البطاقات.

وأكدت الوزارة أن الصرف يتم وفقا لضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، استنادا إلى قواعد البيانات ومعايير الاستحقاق المعتمدة.

طرق معرفة الاستحقاق

أوضحت الوزارة أن هناك نظاما واضحا لإخطار المستفيدين، يشمل عدة وسائل رسمية، أبرزها:

الرسائل النصية SMS على رقم الهاتف المسجل بالبطاقة التموينية، متضمنة قيمة المنحة ومواعيد صرفها

بون صرف الخبز، حيث تظهر قيمة الدعم عند استخدام البطاقة في المنافذ

الاستعلام الإلكتروني عبر بوابة دعم مصر بإدخال رقم البطاقة التموينية

وشددت الوزارة على أن الإخطار يقتصر على الفئات المستحقة فقط، وفقا لمعايير محددة تشمل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم.

حقيقة الحصول على المنحة عبر الخط الساخن

نفت وزارة التموين ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية الحصول على المنحة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضحت أن صرف المنحة يقتصر فقط على البطاقات المدرجة ضمن الفئات المستحقة، ولا يمكن إضافتها عبر أي وسيلة غير رسمية.

منحة التموين

آلية صرف منحة التموين

يمكن للمستفيدين صرف قيمة المنحة من خلال منظومة التموين عبر:

شراء السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق

إمكانية صرف جزء من المبلغ واستكمال الباقي لاحقا وفقا لاحتياجات الأسرة

المنافذ المعتمدة، بما في ذلك منافذ صرف الخبز والمتاجر المتعاقدة مع الوزارة