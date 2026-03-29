تحرير 7 محاضر تموينية بقرية صندلا في كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملات التموينية المكثفة بنطاق القرى، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين المركز حملة تموينية بقرية صندلا، برئاسة الدكتور محمد عبدالقوى مدير إدارة تموين المركز، والدكتورة فاطمة البستاوي مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة المهندس أحمد شحاتة مفتش تموين المركز.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر تموينية متنوعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بكافة القرى لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين.