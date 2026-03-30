ضبط طني سكر و10 أطنان أسمدة زراعية خلال حملات تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملاتها التموينية على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، ومدى صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

في مدينة النوبارية تم ضبط محل بقالة بحيازة كمية 2 طن سكر بدون فواتير، تم تحرير محضر والتحفظ على المضبوطات، وضبط مخبز سياحي يعمل دون ترخيص وغير معلن عن أسعار المخبوزات، وتحرير 3 تقارير غلق لمشروعات “جمعيتي” وبدالين تموينين، وتحرير 3 تقارير لعدم إعلان أسعار السلع المعروضة.

جاءت الحملة بإشراف محمود ناجي محارب، مدير إدارة تموين النوبارية، وبرئاسة عادل عيساوي، رئيس قسم الرقابة بالإدارة، وعضوية حامد العوامي، المفتش الأول بالإدارة، وأحمد عبد الكريم، مفتش بالإدارة.

وفي مركز أبو المطامير تم ضبط سيارة محملة بـ 10 أطنان أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة، وذلك ضمن جهود المديرية لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية.

كانت الحملة بإشراف ورئاسة مدير الإدارة ناصر الشريف، ورفقة حسن زايد، رئيس الرقابة.