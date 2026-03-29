تحصين 30 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالبحيرة

انطلقت أولى فعاليات حملة التحصين الأولى لعام 2026 ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالبحيرة، التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتورة إيمان راتب، مدير مديرية الطب البيطري.

ونفذت إدارة الطب الوقائي بالمديرية أمس السبت عددا من الإجراءات والأنشطة التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية والداجنة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتمثلت أبرز نتائج اليوم الأول من الحملة، في تحصين 29490 رأس ماشية بلقاح الجلد العقدي وجدري الأغنام و أيضاً تحصين 345 رأس بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما تم إصدار عدد 10 تصاريح لنقل الطيور الحية، لضبط حركة التداول والحد من انتشار العدوى.

وشهدت الحملة سحب عينة ما قبل البيع لعدد 6000 طائر تسمين، للتأكد من سلامتها قبل طرحها بالأسواق.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها المكثفة لدعم وتنمية الثروة الحيوانية، من خلال التوسع في حملات التحصين والتوعية، بما يسهم في الحد من الأمراض الوبائية وزيادة الإنتاجية.

وأشادت محافظ البحيرة بجهود الفرق البيطرية، مؤكدةً أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية، والالتزام ببرامج التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.