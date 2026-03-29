فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع.. احتفالية تكريم المرأة بالسامر .. عروض مسرحية بالإسكندرية.. وقوافل المسرح المتنقل بالبحيرة ومطروح

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، على مدار الأسبوع الحالي، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة والمحافظات، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت 4 أبريل المقبل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتشمل الأجندة احتفالية كبرى لتكريم المرأة المصرية بمسرح السامر، إلى جانب أنشطة متنوعة احتفالا بيوم اليتيم، وعروضا مسرحية مجانية بالإسكندرية، وفعاليات فنية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قوافل ثقافية بالمسرح المتنقل في البحيرة ومطروح، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي ودعم الإبداع وتحقيق العدالة الثقافية.

مسرح السامر يشهد الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية



تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك في السابعة مساء بمسرح السامر بالعجوزة.

وتتضمن الاحتفالية تكريم نخبة من الرائدات والشخصيات العامة في مختلف المجالات، تقديرا لعطائهن وإسهاماتهن في المجتمع، كما تشمل تكريم نماذج مشرفة في مجالات العمل المهني والمجتمعي، بالإضافة إلى الاحتفاء بعدد من المبدعات في مجالات الفن والإعلام، وتكريم 12 شخصية نسائية متميزة على مستوى المحافظات، و12 مبدعة من مبدعات الهيئة والأقاليم الثقافية، و8 أمهات اعتباريات، إلى جانب تكريم 30 أما مثالية.

وتختتم الفعاليات بعرض فني لإحدى فرق قصور الثقافة، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

أنشطة متنوعة بالإسماعيلية

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات الفنية، منها ورشة "رسم بالتمبرا على الفخار"، تقدمها الفنانة نيڤين سيد ياقوت، حتى 7 أبريل المقبل، ضمن مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة بهدف تنمية مهارات الشباب بالأقاليم ودعم الصناعات الإبداعية.

كما يستضيف القصر العرض الكوميدي الاستعراضي "حازم حاسم جدا" ضمن فعاليات المرحلة السادسة من مشروع "المواجهة والتجوال"، الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وعدد من قطاعات الوزارة، وذلك في إطار نشر الإبداع الفني ودعم الحراك الثقافي بالمحافظات.

العرض تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي، ومن إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويستمر عرضه بالمجان حتى مساء الأربعاء المقبل.



عروض مسرحية مجانية بالإسكندرية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة بدءا من الأربعاء 1 أبريل عرضين مسرحيين بالإسكندرية بالمجان للجمهور، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الإبداع المسرحي.

ويستقبل قصر ثقافة الشاطبي عرض "ماذا حدث في بيت الصباح"، عن نص "زيارة مفتش الشرطة" للكاتب الإنجليزي جي بي بريستلي، ومن إخراج أحمد الحصافي، ويقدم يوميا في السابعة مساءً حتى يوم الاثنين 6 أبريل.

كما يشهد قصر ثقافة مصطفى كامل عرض "سالب صفر"، من تأليف مصطفى طلعت، وإخراج أشرف علي، ويستمر عرضه لمدة 6 أيام أيضا.



الاحتفال بيوم اليتيم

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع برنامجا مكثفا للاحتفال بيوم اليتيم يشمل لقاءات تثقيفية وتوعوية، وورش حكي، وذلك بعدد من المحافظات منها بني سويف، دمياط، والوادي الجديد، هذا بالإضافة إلى حفلات فنية تشهدها محافظة الغربية ومنها حفلا فنيا يوم الأربعاء 1 أبريل ببيت ثقافة بسيون، في السابعة مساءً، بالإضافة إلى حفل آخر بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى يوم الخميس 2 أبريل.



قوافل ثقافية بمطروح والبحيرة عبر المسرح المتنقل

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة قافلتين ثقافيتين وفنيتين للمواهب، هذا الأسبوع بمحافظتي البحيرة، ومطروح، عبر المسرح المتنقل، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى لتحقيق العدالة الثقافية ودعم الطاقات الإبداعية بمختلف المناطق.

تنفذ القافلة الأولى بمركز شباب قرية الحجر المحروق، بمحافظة البحيرة في الفترة من 1 إلى 3 أبريل، وتتضمن مجموعة من الورش الفنية والحرفية، وورشة أدبية، بالإضافة إلى عروض فنية.

وتنفذ القافلة الثانية في نفس الفترة بقرية الحمام بمحافظة مطروح وتشمل مجموعة من الورش التدريبية، فقرات لاكتشاف المواهب، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى العروض الفنية.

كما تحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين، إلى جانب الورش التدريبية، والأنشطة المنفذة احتفالا بعيد الربيع، والعيد القومي لمحافظة الجيزة.