رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحقيقات وملفات

فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع.. احتفالية تكريم المرأة بالسامر .. عروض مسرحية بالإسكندرية.. وقوافل المسرح المتنقل بالبحيرة ومطروح

جمال عاشور

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، على مدار الأسبوع الحالي، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة والمحافظات، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت 4 أبريل المقبل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتشمل الأجندة احتفالية كبرى لتكريم المرأة المصرية بمسرح السامر، إلى جانب أنشطة متنوعة احتفالا بيوم اليتيم، وعروضا مسرحية مجانية بالإسكندرية، وفعاليات فنية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قوافل ثقافية بالمسرح المتنقل في البحيرة ومطروح، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي ودعم الإبداع وتحقيق العدالة الثقافية.

مسرح السامر يشهد الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية 

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك في السابعة مساء  بمسرح السامر بالعجوزة.
وتتضمن الاحتفالية تكريم نخبة من الرائدات والشخصيات العامة في مختلف المجالات، تقديرا لعطائهن وإسهاماتهن في المجتمع، كما تشمل تكريم نماذج مشرفة في مجالات العمل المهني والمجتمعي، بالإضافة إلى الاحتفاء بعدد من المبدعات في مجالات الفن والإعلام، وتكريم 12 شخصية نسائية متميزة على مستوى المحافظات، و12 مبدعة من مبدعات الهيئة والأقاليم الثقافية، و8 أمهات اعتباريات، إلى جانب تكريم 30 أما مثالية.
وتختتم الفعاليات بعرض فني لإحدى فرق قصور الثقافة، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

أنشطة متنوعة بالإسماعيلية

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات الفنية، منها ورشة "رسم بالتمبرا على الفخار"، تقدمها الفنانة نيڤين سيد ياقوت، حتى 7 أبريل المقبل، ضمن مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة بهدف تنمية مهارات الشباب بالأقاليم ودعم الصناعات الإبداعية.

كما يستضيف القصر العرض الكوميدي الاستعراضي "حازم حاسم جدا" ضمن فعاليات المرحلة السادسة من مشروع "المواجهة والتجوال"، الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وعدد من قطاعات الوزارة، وذلك في إطار نشر الإبداع الفني ودعم الحراك الثقافي بالمحافظات.
العرض تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي، ومن إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويستمر عرضه بالمجان حتى مساء الأربعاء المقبل.


عروض مسرحية مجانية بالإسكندرية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة بدءا من الأربعاء 1 أبريل عرضين مسرحيين بالإسكندرية بالمجان للجمهور، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الإبداع المسرحي.
ويستقبل قصر ثقافة الشاطبي عرض "ماذا حدث في بيت الصباح"، عن نص "زيارة مفتش الشرطة" للكاتب الإنجليزي جي بي بريستلي، ومن إخراج أحمد الحصافي، ويقدم يوميا في السابعة مساءً حتى يوم الاثنين 6 أبريل.
كما يشهد قصر ثقافة مصطفى كامل عرض "سالب صفر"، من تأليف مصطفى طلعت، وإخراج أشرف علي، ويستمر عرضه لمدة 6 أيام أيضا.


الاحتفال بيوم اليتيم

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع برنامجا مكثفا للاحتفال بيوم اليتيم يشمل لقاءات تثقيفية وتوعوية، وورش حكي، وذلك بعدد من المحافظات منها بني سويف، دمياط، والوادي الجديد، هذا بالإضافة إلى حفلات فنية تشهدها محافظة الغربية ومنها حفلا فنيا يوم الأربعاء 1 أبريل ببيت ثقافة بسيون، في السابعة مساءً، بالإضافة إلى حفل آخر بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى يوم الخميس 2 أبريل.


قوافل ثقافية بمطروح والبحيرة عبر المسرح المتنقل

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة قافلتين ثقافيتين وفنيتين للمواهب، هذا الأسبوع بمحافظتي البحيرة، ومطروح، عبر المسرح المتنقل، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى لتحقيق العدالة الثقافية ودعم الطاقات الإبداعية بمختلف المناطق.

تنفذ القافلة الأولى بمركز شباب قرية الحجر المحروق، بمحافظة البحيرة في الفترة من 1 إلى 3 أبريل، وتتضمن مجموعة من الورش الفنية والحرفية، وورشة أدبية، بالإضافة إلى عروض فنية.
وتنفذ القافلة الثانية في نفس الفترة بقرية الحمام بمحافظة مطروح وتشمل مجموعة من الورش التدريبية، فقرات لاكتشاف المواهب، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى العروض الفنية.

كما تحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين، إلى جانب الورش التدريبية، والأنشطة المنفذة احتفالا بعيد الربيع، والعيد القومي لمحافظة الجيزة.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

فاطمة كشري

أشرف زكي يقدم واجب العزاء لذوي الفنانة فاطمة كشري

احمد عبدالله محمود ورشدي اباظة

أحمد عبدالله محمود في طريقه للتحقيق بالنقابة على خلفية تصريحاته عن رشدي أباظة |خاص

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه بفنانة شهيرة

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد