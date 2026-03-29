اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بالبحيرة لإجراء أعمال الصيانة

​أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطع التيار الكهربائي اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، عن عدد من القرى والمناطق بمراكز المحافظة “قطاعي وسط وشمال البحيرة”، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة لضمان استقرار الخدمة وكفاءة الشبكات.

ووفقًا للجداول المعلنة من قطاع التحكم والوقاية، سيتم فصل التيار وفقًا للمواعيد والمناطق التالية ​​تتأثر عدة مناطق تابعة لهندسات "شبراخيت، إيتاي البارود، الدلنجات، وكوم حمادة" بالانقطاع.



​شبراخيت: "الجدار - عزب الكوم - محلة قيس القبلي" من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا.

​إيتاي البارود: "الدرملية - صفط الحرية غرب - أبو كشار - الإبراهيمية - شبرا شرق - جنبواي شرق - الدكسوسية".

​الدلنجات: "محروس حبيب - نجع المقاطيش - عبد الله حويل"، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

​كوم حمادة: "قرى الحدين - منطقة الجبل - قرى سلامون - كفر سلامون - منشأة الشوربجي". من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

​كما ​تشمل أعمال الصيانة مناطق تابعة لهندسات “أبو حمص شرق، وإدفينا” وفق المواعيد الآتية:

​أبو حمص شرق: “أبو كبارية - الراشدية - بسنتواي - بركة غطاس - الغابة”، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

​إدفينا: (الكوم - مصنا - منشأة علوان - غلاب - كبكاب - كوبري المهندس - ديبونو - النظارة - أبو حمد)، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

​وتناشد الشركة المواطنين القاطنين في تلك المناطق، وكافة المنشآت الخدمية والمستشفيات والمخابز، باتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار وحتى عودة الخدمة بانتظام.