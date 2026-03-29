مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم في الحال وأصيب 2 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بنطاق مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي "نصف نقل" ونقل ثقيل، بالقرب من كوبري القذافي بقرية الإمام الغزالي، بنطاق ذات المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة أحمد ماهر جوهر، 19 عاما، دياب فتحي عبد العليم، 24 عاما، عشري رواش عشري، 16 عامًا، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيب محمود علي عبد الصبور، 25 عاما، الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالفقرات العنقية، وجرح قطعي بفروة الرأس، وبدر أبو اليزيد هاشم، 62 عاما، وادي النطرون، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.