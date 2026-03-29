الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حصاد السياحة والآثار في أسبوع| اكتشافات آثرية بالبحيرة ومشاركات بـ معارض دولية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

نفذت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات الايجابية نحو دعم الملفات الهامة الخاصة بالقطاع، على مدار الأسبوع نحصر أبرزها في السطور القادمة.

معرض “القدر في النجوم: بدايات الأبراج” ببرلين

 

شارك الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في افتتاح معرض “القدر في النجوم: بدايات الأبراج” بالمتحف المصري ومجموعة البرديات بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الحضور الثقافي المصري دوليًا، والترويج للتراث الحضاري الفريد لمصر، وإبراز إسهاماتها الرائدة في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية.

ويأخذ المعرض زائريه في رحلة فريدة عبر نحو 4000 عام من التاريخ الفلكي، مستعرضًا نشأة الأبراج السماوية وتطورها في الحضارات القديمة، وعلى رأسها الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب حضارات بلاد ما بين النهرين واليونان.

المتحف الكبير يشارك في احتفال متحف عُمان عبر الزمان

 

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير في الاحتفالية التي أٌقيمت بسلطنة عُمان بمناسبة الذكرى الثالثة لافتتاح متحف عُمان عبر الزمان، وهو ما يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية العمانية في مجال المتاحف.

وخلال الاحتفالية، ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة كلمة تحدث خلالها عن أهمية الدور الذي تقوم به المتاحف في العالم ومسهمتها في نشر الوعي الأثري وتعزيز قيم الهوية والانتماء لدى المواطنين، وتعزيز التواصل بين الشعوب. كما ثمَن على الدور الذي يقوم به متحف عُمان عبر الزمان في ترسيخ الصورة الحضارية والثقافية لسلطنة عُمان من خلال ما يعرضه من كنوز تلقي الضوء على تاريخها.

المعرض السياحي الدولي Place to go 

 

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لأول مرة، في المعرض السياحي الدولي Place to go، الذي أُقيمت فعالياته بالعاصمة الكرواتية زغرب، وهو المعرض الذي يستقطب العديد من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران حول العالم.

كما عقد وفد الهيئة عدداً من الاجتماعات المهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة بالسوق الكرواتي والأسواق الدولية المختلفة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الكرواتي والأسواق الدولية الأخرى إلى المقصد السياحي المصري.

الكشف عن مبنى أثري بالبحيرة

 

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، العاملة بمنطقة الرباعيات بالقلايا بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، في الكشف عن مبنى أثري يُرجَّح استخدامه كدار للضيافة خلال الفترة المبكرة من الرهبنة القبطية، ويرجع تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي، وذلك في إطار أعمال الحفائر الجارية بالموقع.

كما تم الكشف عن عدد من التصاوير الجدارية التي تمثل مشاهد لشخصيات رهبانية غير مكتملة، وكذلك جدارية تُصوّر غزالتين، وعمود رخامي كامل بطول مترين، بالإضافة إلى تيجان وقواعد أعمدة، وأوانٍ فخارية، وعدد كبير من الشقفات الفخارية. كما عُثر على بقايا عظام لطيور وحيوانات، إلى جانب عدد من أصداف المحار داخل إحدى الحجرات.

 بقايا دير أثري

 

كشفت البعثة الأثرية المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الآثار بجامعة القاهرة عن بقايا مبنى دير أثري يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادي، وذلك بمنطقة الأديرة المطمورة بوادي النطرون بالبحيرة، أحد أهم مراكز نشأة الرهبنة في مصر والعالم.

كما أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن عدد من أماكن الدفن داخل المبنى، تحتوي على بقايا عظام بشرية يُرجح أنها تعود لرهبان الدير، بالإضافة إلى العثور على عدد من النقوش بالخط القبطي، تتضمن أسماء رهبان أقاموا بالدير، إلى جانب كتابات دينية تتضرع بالرحمة والمغفرة، مما يسهم في تأريخ المبنى وتوثيق الحياة اليومية للرهبان.

ترميم إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون 

 

انتهت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من أعمال ترميم ثلاثة من أبرز المعالم الأثرية بمنطقة القلعة، وهي إيوان أقطاي، وساقية الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد محمد باشا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى صون التراث الحضاري المصري والحفاظ عليه للأجيال القادمة، إلى جانب تعظيم الاستفادة منه كأحد أهم عناصر الجذب السياحي.

نُفذت أعمال الترميم بواسطة فريق عمل متخصص من مرممي قطاع المشروعات بالمجلس، وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية، بما يضمن الحفاظ على أصالة المواقع وقيمتها التاريخية والأثرية، مع العمل في الوقت ذاته على تحسين تجربة الزائر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المواقع.

تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث 

 

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمركز القومي الفرنسي للبحث العلمي، في الانتهاء من أعمال مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث الواقعة شمال معابد الكرنك، وذلك ضمن أعمال البعثة بالقطاع الشمالي الغربي من حرم المعابد خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025.

كما أسفرت أعمال المشروع عن الكشف عن لوحة حجرية جديدة تعود إلى عصر الإمبراطور الروماني تيبيريوس، في إضافة أثرية مهمة تسهم في فهم التطورات التاريخية والمعمارية للموقع خلال العصور المختلفة.
 

