أسرة واحدة.. مصرع 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمياه مشروع ناصر بالبحيرة

لقى أب وابنته مصرعهما غرقا في مياه مشروع ناصر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتوفيت الزوجة بمستشفى غرب النوبارية المركزي متأثرة بإصابتها بعد انتشالها من المياه، وذلك جراء انقلاب تروسيكل بمنطقة كوبري الروضة، كان يستقله سعد رفاعي، 45 عاما، رفقة زوجته وابنته.

وأسفر الحادث عن وفاة سعد رفاعي، 45 عاما، وزوجته نورة محمود أحمد، وابنتهما فرح 7 سنوات، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وكانت فرق الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، بقيادة المقدم بهاء الكردي والمقدم هاني مرعي، مدعومة بالغواصين ورجال الأمن والأجهزة التنفيذية، تمكنوا من انتشال جثامين الأب والابنة بعد التمشيط في محيط موقع الحادث والمناطق المجاورة، مع الدفع بفرق متخصصة لتمشيط مسافة تقدر بنحو 3 كيلو مترات، وتم العثور على الضحايا، ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.