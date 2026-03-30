تسببت في انسداد المريء.. إنقاذ حياة شاب ابتلع ليمونة في كفر الشيخ

تمكن فريق طبي بقسم الطوارئ والمناظير بمركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، من إنقاذ حياة شاب ابتلع جسمًا قريبًا «ليمونة»، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسين رمضان، مدير المركز.

واستقبل القسم الحالة تعاني من قيء مستمر وصعوبة في التنفس وآلام بالصدر، نتيجة ابتلاعه جسمًا غريبًا «ليمونة» تسبب في انسداد كامل بالجزء العلوي من المريء.

عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن الشاب ابتلع «ليمونة» كبيرة الحجم تجاوز قطرها 3 سم، استقرت أعلى المريء، ما أدى إلى انسداد تام، مع صعوبة بالغة في التعامل معها نظرًا لملمسها الأملس وخطورة تحريكها، الأمر الذي كان قد يتسبب في تهتك جدار المريء.

ونجح الفريق الطبي في التعامل مع الحالة بدقة وكفاءة عالية خلال جراحة استغرقت نحو ساعتين، وتمكن من استخراج الليمونة دون مضاعفات، ليتم حجز المريض بالقسم الداخلي لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.