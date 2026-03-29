محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق غلق المحال التجارية: لا تهاون مع المخالفين| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، بمراكز ومدن المحافظة، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أمس السبت 28 مارس 2026، وينص على غلق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مدّ ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية، بما يحقق الانضباط في الشارع وتنظيم حركة العمل.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، بالتوازي مع المتابعة اللحظية من مركز السيطرة، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق غير الملتزمين، مع الالتزام بإطفاء الإنارة غير الضرورية بالمباني الحكومية والمحال التجارية، وتخفيض الإضاءة بالواجهات والطرق الرئيسية، في إطار خطة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة الحيوية، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إلى جانب الأنشطة السياحية ومحطات النقل والمنشآت الصحية والمكاتب الإدارية، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.