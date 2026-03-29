عاتبه لحيازته سلاح ناري.. القبض على شخص تعدى على والده في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من نجله لحيازته سلاح ناري وترك المنزل والإقامة لدى أحد أقاربه ولدى معاتبته تعدى عليه بالضرب بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس، وبسؤاله أقر بسوء سلوك نجله ووجود خلافات بينهما لدأبه التعدي عليه، وعقب اكتشاف حيازته لسلاح ناري نشر صورًا بمواقع التواصل الاجتماعي في إطار الحيلولة دون ارتكابه عمل إجرامي.

أمكن ضبط المذكور وبحوزته السلاح الناري الظاهر بالصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.