الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع التنمية المحلية لمتابعة تطبيق غلق المحال التجارية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شارك المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، في إطار المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بتطبيق القرار على مستوى المحافظات، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئية، أن الدولة تتابع على مدار الساعة تنفيذ قرارات تنظيم مواعيد الغلق، بما يحقق الانضباط في الشارع المصري، ويُسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان الالتزام الكامل من جميع الأنشطة التجارية. 

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية المتابعة اللحظية من خلال مراكز السيطرة وغرف العمليات، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، بما يعزز هيبة الدولة ويحقق الصالح العام.

وأضافت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع مراعاة البعد الخدمي للمواطنين، من خلال استثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي تمس الاحتياجات اليومية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر.

من جانبه، أكد محافظ كفرالشيخ أن قرار غلق المحال بدأ تطبيقه اعتبارًا من أمس السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر، حيث يتم غلق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مدّ العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتنظيم حركة العمل داخل المحافظة.

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتوازي مع المتابعة اللحظية من مركز السيطرة، لرصد المخالفات والتعامل الحاسم معها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق غير الملتزمين، مع تحرير محاضر غلق إداري للمخالفين، وضرورة الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال إطفاء الإنارة غير الضرورية.

أوضح  محافظ كفرالشيخ، أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة الحيوية، التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، حيث تستمر محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات في تقديم خدماتها دون التقيد بمواعيد الغلق، إلى جانب الأنشطة المرخصة سياحياً ومحطات الوقود وخدمات النقل، فضلًا عن المنشآت الصحية والمكاتب الإدارية، مع السماح باستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تأثر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

ترشيحاتنا

تركيب كاميرات

شروط تركيب كاميرات المراقبة داخل وخارج المحال .. تعرف عليها

المطربة رحمة محسن

بعد واقعة رحمة محسن.. عقوبات رادعة تواجهة المتورطين في جرائم خدش الحياء

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية بسبب أندية الغلابة

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

