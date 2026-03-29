ضبط 39 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ، من ضبط 39 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن بإحدى قرى مركز مطوبس قبل بيعها بالسوق السوداء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاءت هذه الحملة التموينية تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

ضمت الحملة إيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وسعد محفوظ مدير إدارة التموين، وأسامة لبيب، وعمر مرعي، مفتشي الإدارة، وتامر عياد، رئيس مكتب تموين الجزيرة الخضراء.