محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء صفايات أمطار جديدة بشوارع المدينة.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء صفايات الأمطار بعدد من شوارع حي شرق بمدينة كفرالشيخ، منها شارع فرن الهلال وشارع ناجي شتلة.

يأتي هذا وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة تصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة صفايات الأمطار، بالتوازي مع المتابعة الدورية لشبكات الصرف، لضمان جاهزيتها الكاملة للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية محتملة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.