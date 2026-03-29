جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة بيطرية لقرية الشباسية| صور

نظَّمت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، قافلة بيطرية علاجية متكاملة، إلى قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور سمير الشاذلي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور طارق عبد الهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام الإكلينيكية بالكلية، وطلاب الكلية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القوافل البيطرية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز المبادرات الرئاسية التي تستهدف خدمة المواطن المصري في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على رأس أولوياتها.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه القوافل تمثل فرصة حقيقية لطلاب كلية الطب البيطري لاكتساب الخبرات العملية والتعامل المباشر مع الحالات المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن الجامعة مستمرة في تنظيم القوافل البيطرية والطبية بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل البيطرية تعد نموذجًا فعالًا للتكامل بين التعليم الأكاديمي وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الجامعة تحرص على توسيع نطاق هذه القوافل لتشمل القرى الأكثر احتياجًا.

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور سمير الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري، أن القافلة ضمّت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، وجرى تقديم خدمات التشخيص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية البيطرية للمربين حول أساليب التربية السليمة والوقاية من الأمراض.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها جامعة كفر الشيخ في إطار دورها التنموي، وحرصها على دعم القطاع البيطري، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والمربين، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية لـ 566 حالة من الحيوانات، تنوعت بين 342 حالة باطنة، و217 حالة تناسليات، و7 حالات جراحة، إلى جانب تقديم الرعاية والعلاج لـ 3650 حالة من الدواجن، بما يسهم في دعم الثروة الحيوانية والداجنة بالقرية.