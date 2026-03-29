فصل الكهرباء عن 3 مناطق في بيلا كفر الشيخ.. المواعيد والأماكن

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة، غدا الإثنين الموافق 30 مارس الجاري من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي بدر «لوحة توزيع بيلا القديمة» بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وأوضح قطاع الكهرباء ، في بيان اليوم الأحد، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها بمدينة بيلا هي: «حي أبو غنام - حي زوبة - 23 يوليو»، مؤكداً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

ويهيب قطاع الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والوحدة الصحية والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.