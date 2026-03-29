قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعترض 10 مسيرات .. وباكستان تستضيف مُحادثات مهمة حول إيران
خالد الغندور: نقاشات إدارية داخل الأهلي حول بعض الملفات التنظيمية
ليلة عاصفة للمُستوطنات .. حزب الله يُكبّد الاحتلال خسائر كبيرة وغارات على إيران
دعاء المطر والرعد مُستجاب .. 10 كلمات لا ترد أوصى بها النبي
تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية
مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية
بشكل مُفاجئ .. وفاة المخرج طارق سعيد
الأرصاد تحذّر: استمرار الغطاء السحابى ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء
حقيقة رحيل علاء عبد العال .. قرار رسمي من إدارة غزل المحلة
«الغندور»: حسام حسن غير راضٍ عن مصطفى محمد .. وخطة مُفاجئة لحل أزمة هجوم المنتخب
توقعات طقس اليوم|فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة
مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية تنفي تأجيل امتحانات شهر مارس بالمدارس بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

الكهرباء والتموين والبناء.. الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة من هذه الخدمات

الكهرباء والتموين والبناء.. الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة من هذه الخدمات
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن الخدمات التي تم تعليقها للصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة، بعد قرار وزير العدل الذي صدر منتصف الشهر.

وأصدر الوزير قرار رقم 896 لسنة 2026 يقضي بحرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة من الاستفادة من عدد من خدمات الدولة، وذلك إلى حين سداد المديونية المستحقة عليهم.

وجاء القرار بعد الاطلاع على نصوص قانون العقوبات، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى جانب أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصري، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
 

المستشار محمود الشريف وزير العدل


 

كما استند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

تعليق الخدمات حتى سداد النفقة

ونصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري، يستوجب قيام الجهات الحكومية المحددة في القرار — متى علمت بصدور الحكم — بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما تراكم عليه من دين نفقة لصالح المستحق أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

ولا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من المديونية، على أن يقوم البنك بإخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين وأيضًا من قاموا بسداد مستحقاتهم.

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي

شمل القرار تعليق بعض الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ومن أبرزها:

  • إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كما تضمن القرار خدمات تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وتشمل:

  • خدمات منظومة كارت الفلاح.
  • خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
  • خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

خدمات وزارة المالية – مصلحة الجمارك

وشمل القرار خدمات مصلحة الجمارك المصرية التابعة لـ وزارة المالية المصرية، ومن بينها:

  • إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تضمنت الخدمات التي سيتم تعليقها من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ما يلي:

  • تركيب عداد كهرباء جديد.
  • تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
  • الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
     
قراءة عداد كهرباء


 

خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية

كما شمل القرار خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أبرزها:

  • إصدار بطاقة تموين جديدة.
  • استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
  • إضافة مواليد على بطاقة التموين.

خدمات وزارة التنمية المحلية

وبحسب القرار، سيتم تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية المصرية من خلال المحليات والوحدات المحلية، وتشمل:

  • إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
  • إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
  • إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
  • إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

خدمات وزارة الإسكان والمرافق

كما يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عبر أجهزة المدن الجديدة، ومن بينها:

  • تراخيص البناء.
  • تراخيص التشغيل والمحال.
  • خدمات المرافق.
  • طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
  • تخصيص الأراضي.
  • تراخيص الإعلان.

     
تراخيص البناء

خدمات الشهر العقاري

ويتضمن القرار كذلك تعليق بعض الخدمات المقدمة من وزارة العدل، وعلى رأسها خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

خدمات قطاع السياحة

وفي قطاع السياحة، يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والآثار المصرية، ومنها:

  • إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
  • إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

خدمات وزارة القوى العاملة

كما يشمل القرار خدمات تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية، من بينها:

  • إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.
  • إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ويمتد القرار كذلك إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر المراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، وتشمل:

  • طلبات تراخيص البناء.
  • طلبات توصيل المرافق.
  • طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
  • تراخيص تشغيل المحال والأنشطة الصناعية والتجارية.
  • طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي.
  • إصدار التراخيص والإشغالات.

إمكانية إضافة جهات أخرى

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز لـ وزارة العدل المصرية، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية، رفع أو إضافة جهات وخدمات أخرى إلى قائمة الخدمات التي يشملها القرار مستقبلاً.

الخدمات وزير العدل المحكوم عليهم بالنفقة خدمات وزارة الزراعة خدمات وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة يوم خميس.. موعد العمل بـ التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. عودة التوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد

نهاية العالم

الانهيار العظيم .. هل اقترب موعد نهاية الكون؟ العلماء يُفجّرون مفاجأة

حالة الطقس في مصر

انتظروا أمطارا بعد ساعات .. غطاء سحابي يغطي سماء بعض المحافظات

عمرو اديب

عمرو أديب: خبر سعيد خلال ساعات لدعم المواطنين وأصحاب المعاشات

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

أحمد موسى

أحمد موسى يزف بشرى سارة للشعب المصري حول موعد إعلان الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم

المحلات المستثناة من الغلق 9 مساء

حفل الفرقة الروسية بدار الأوبرا

بدعم من السفارة الروسية .. الأوبرا تستضيف فرقتي جوقة توريتسكي والسوبرانو

فرص العمل

العمل: توفير 375 فرصة عمل في السويس

بالصور

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور

مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب

مظاهرات في أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب والعدوان على إيران

مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب
مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب
مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل سهلة وسريعة.. بطبقات لذيذة من المكرونة واللحم وصوص كريمي غني

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد