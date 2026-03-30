الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الغربية.. تحرير 80 محضر تموين وضبط 16 شيكارة دقيق مدعم و580 لتر سولار

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام السيطرة على منظومة الدعم، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بعدد من المراكز شملت طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وقطور وبسيون وكفر الزيات، عن تحرير 80 محضرًا خلال 24 ساعة، منها 59 محضرًا للمخابز البلدية و21 محضرًا للمخابز السياحية، إلى جانب تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق.

ففي المخابز السياحية، تم تحرير محاضر لنقص وزن الخبز بمتوسط عجز وصل إلى 28 و30 جرامًا، و12 محضرًا لعدم إعلان الأسعار، ومحضر لإدارة مخبز بدون ترخيص، إلى جانب ضبط 580 لتر سولار بدون تصريح داخل عدد من المخابز.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تم ضبط دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي، بينما أسفرت الحملات بالمخابز البلدية عن ضبط 16 شيكارة دقيق مدعم تم تجميعها قبل بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير 31 محضر نقص وزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم وجود لوحة مواعيد، و8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحاضر للتوقف عن التشغيل وعدم إعطاء بون للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ،وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف على كافة المخابز والأسواق، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو حقوق المواطنين، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المخالفين لضمان الانضباط الكامل بالأسواق.

