الإشراف العام
محافظات

حملات تموينية مكثفة بالأقصر وجولات ميدانية لضبط جودة الإنتاج ومراقبة الأسواق
 واصل المهندس عبدالرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، جهوده الميدانية لمتابعة منظومة العمل التمويني بالمحافظة.

حيث أجرى وكيل الوزارة ، جولة مفاجئة على مطحن الاتحاد بالأقصر، برفقة المختصين، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الإنتاج.

وشملت الجولة تفقد كافة مراحل التشغيل بداية من تشوين الأقماح، مرورًا بمراحل الغسيل والتجفيف والطحن، وصولًا إلى إضافة البريمكس والغربلة والوزن والتعبئة.

كما تم مراجعة برنامج الطحن والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية والفنية المعتمدة، مع التشديد على رفع كفاءة التشغيل وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، خاصة مع اقتراب موسم استلام الأقماح المحلية.

وفي سياق متصل، كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، حيث أسفرت إحدى الحملات عن ضبط 4000 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية داخل أحد المحال ببندر الأقصر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى عدم وجود سجل زيارات ببعض المخابز، وذلك في إطار التأكد من التزام أصحاب المخابز بالقوانين والتعليمات التموينية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفين وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

