جامعة الأقصر تعلن إطلاق المشروع التدريبي «من المهارة إلى الربح»

تحت رعاية الدكتور صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور السعدي الغول السعدي؛ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن إطلاق المشروع التدريبي"من المهارة إلى الربح"، بالتعاون مع جمعية “أنا المصري” للتدريب والتنمية، والذي يستهدف طلاب الجامعة الراغبين في تطوير مهاراتهم وتحويلها إلى فرص عملية للنجاح، وذلك خلال شهري أبريل ومايو 2026.

وأوضح القائمون على المشروع أنه يهدف إلى تقديم تجربة تدريبية متكاملة تبدأ بتنمية المهارات الشخصية، وصولًا إلى دعم المشاركين في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة، عبر مجموعة من المراحل التدريبية.

ويتضمن البرنامج تدريبا على المهارات الحياتية 4 أيام، تدريب تخصصي في أحد المسارات: (بودكاست – الكورال– التكنولوجيا) بمتوسط 5 أيام، وتدريب تصميم المبادرات المجتمعية (يومان)، وتنفيذ المبادرات المجتمعية داخل الجامعة (10 أيام)، وتنفيذ أنشطة ناتجة عن التدريبات والمبادرات، ودعم فني للمتميزين لكتابة أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ.

كما يتضمن مميزات إضافية، منها معسكرات خارجية: فرصة للمشاركة في معسكرات تبادل خبرات خارج نطاق قنا والأقصر، بالإضافة لشهادات معتمدة.

التدريب يتم بواسطة مدربين معتمدين، ودعم مالي يشمل منح مالية للمتميزين تصل إلى 15,000 ج.م للفرد، ودعم للمبادرات الفائزة بذات القيمة.

واشترطت إدارة المشروع أن يكون المتقدم من طلاب جامعة الأقصر، مع الالتزام الكامل بحضور جميع مراحل البرنامج، وإبداء الجدية في التعلم والتطوير.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتقديم وملء استمارة المشاركة يوم السبت 4 أبريل 2026، في تمام الساعة الرابعة عصرا.