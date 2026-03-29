محافظ الأقصر يوجه بسرعة تطوير الأحواض وتحسين البنية التحتية بالمدينة

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية موسعة لعدد من الأحواض بمدينة الأقصر، لمتابعة مستوى الخدمات ودفع العمل بمشروعات البنية التحتية.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد مزلقان نجع بدران، حيث استمع إلى مطالب الأهالي بفتح مزلقان شرعي لربط منطقة الحزام الأخضر بنجع بدران ومنطقة العوابد بمنشأة العماري ، موجّهًا بدراسة المطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما تفقد حوض الخمسين حتى حي شرق، ووجّه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة أعمال الرفع، إلى جانب تكليف مديرية الطرق بتسوية التربة تمهيدًا لأعمال التطوير.

وخلال الجولة، صرّح محافظ الأقصر بأنه يجري حاليًا العمل على أعداد مخطط تفصيلي لاحواض الحدودة والمايا تمهيدًا لإدخال المرافق الأساسية بهما ، وتشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات، يعقبها أعمال رصف الطرق.

وتوجّه محافظ الأقصر إلى حوض العمدة (6) حيث وجّه بفتح الطريق لتيسير الحركة، ثم انتقل إلى حوض أبو عياد، وتفقد مبنى الإسكان الجديد التابع لمديرية الإسكان، مشددًا على المنفذين ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتسليم، لسرعة فرش المبنى وبدء تشغيله.

كما شملت الجولة زيارة المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، مع التأكيد على مراعاة مصالحهم وتيسير الإجراءات ، ثم استكمل جولته بتفقد حوض حزيرة البياضية ٨ بمنطقة الكليات .

واستكمل محافظ الأقصر جولته بتفقد حوض 18، حيث وجّه مديرية الطرق بإجراء أعمال مسح للشارع تمهيدًا للتطوير، ثم تفقد حوض أبو عوض موجّهًا بفتح الشوارع وإجراء الرفع المساحي.

كما شدد خلال تفقده بحوض 18 على سرعة أعمال الرصف، مؤكدًا ضرورة عرض كافة تراخيص البناء الجديدة المطلة على الشوارع التى تم رصفها عليه، لضمان الانضباط ومنع المخالفات.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء مهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق والنقل، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، والمهندسة ميري روحي مدير مشروعات الكهرباء، والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.