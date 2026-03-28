محافظ الأقصر يعقد اجتماعا موسعا مع شركات المرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا ، اليوم السبت ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق ، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد .

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الأقصر بمنح مهلة شهرين لكافة شركات المرافق للانتهاء من كافة أعمال الترفيق قبل البدء في التطوير ، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التطوير الجديدة.

حضر الاجتماع حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، واللواء مهندس أحمد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء، إلى جانب ممثلي إدارات الأملاك والتخطيط العمراني ومركز معلومات الشبكات والمرافق، وشركات الغاز الطبيعي والاتصالات والكهرباء.