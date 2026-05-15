إبراهيم عادل عن انتقاله بشكل نهائي إلى نورشيلاند الدنماركي: أشعر كأنني في بيتي

عبّر إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر عن سعادته البالغة بإتمام انتقاله بصفة نهائية إلى نادي نورشيلاند الدنماركي بشكل نهائي قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.



وأضاف إبراهيم عادل : "رحّب بي اللاعبون والجهاز الفني ترحيبًا حارًا، وساعدني الجميع على التأقلم والاندماج في الفريق، أنا ممتن جدًا لذلك، لقد كان من المثير جدًا التعرف على الدوري الممتاز، وكان الأمر مليئًا بالتحديات أيضًا، لأن المستوى عالٍ جدًا".



واكمل :"أتطلع بشوق إلى المستقبل هنا في نادي نورشيلاند، يعجبني أسلوب لعبنا كثيرًا، لأنه يناسبني تمامًا".

وتحدث عن أهدافه في الفترة المقبلة، قال اللاعب: "الآن، أركز على التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وآمل أن أساهم في فوز الفريق بلقب في المواسم المقبلة".

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي بشكل رسمي، تفعيل بند شراء اللاعب إبراهيم عادل بشكل نهائي، لينتقل اللاعب بذلك لصفوف النادي الدنماركي على سبيل الشراء النهائي بعدما كان معارًا خلال الفترة الماضية من نادي الجزيرة الإماراتي إلى نورشيلاند.



يذكر أن إبراهيم عادل كان لاعبا في صفوف فريق بيراميدز قبل أن يصبح محل اهتمام كبير حاليا من النادي الأهلي.