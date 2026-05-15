ضبط 400 زجاجة لحام كاوتش و240 عبوة مسلى مجهولة المصدر بحملات تموينية مكبرة بإسنا

شنت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر حملات مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، وذلك لمتابعة مدى التزام الأنشطة التجارية بالقوانين التموينية وضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبز والسلع المعروضة للمواطنين.

وجاءت الحملات تحت إشراف أحمد طه مدير إدارة تموين إسنا، بمشاركة مفتشي الإدارة، وأسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها ضبط 400 زجاجة لحام كاوتش سعة لتر واحد داخل أحد المخازن غير المرخصة، بواقع 20 كرتونة تحتوي كل منها على 20 عبوة، وذلك بدون أي أوراق أو مستندات تثبت مصدرها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 40 كرتونة مسلى تضم 240 عبوة زنة العبوة الواحدة 1.5 كجم داخل مخزن غير مرخص، دون وجود مستندات أو فواتير تفيد بمصدر المضبوطات.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 7 محاضر تموينية شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجن داخل بعض المخابز.

وأكدت إدارة التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من وصول سلع وخدمات مطابقة للمواصفات للمواطنين.