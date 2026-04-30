أمير هشام: عقبة جديدة تواجه الأهلي في صفقة إبراهيم عادل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي يرغب في التعاقد مع إبراهيم عادل جناح فريق الجزيرة الإماراتي والمعار لنادي نورشيلاند الدنماركي.

وقال أمير هشام عبر تصريحات إذاعيه : الأهلي لديه رغبة في التعاقد مع إبراهيم عادل الذي يلعب في صفوف نورشيلاند الدنماركي على سبيل الاعارة.

وأضاف: الموضوع بالطبع لن يكون سهلًا، ولكن الأهلي لديه رغبة في شراء عقده إبراهيم عادل، لكن حتى الآن الأمور لم تُحسم بشكل نهائي، خصوصًا أن الدوري الدنماركي لازال مستمرًا، بالإضافة ان اللاعب لم يحسم موقفه النهائي.

وزاد: نادي نورشيلاند الدنماركي لديه بند يمنحه أحقية شراء إبراهيم عادل مقابل 2 مليون يورو "كاش".. ولكن الأهلي يريد ضم اللاعب بنفس المبلغ ولكن على أقساط وهي العقبة التي يوجهها الأهلي في تلك الصفقة.