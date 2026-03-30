تموين القليوبية : حملات موسعة لمتابعة مستودعات الغاز لضمان انتظام التوزيع وخدمة المواطنين

تواصل مديرية التموين بمحافظة القليوبية جهودها لمتابعة منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من انتظامها، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والسلع الاستراتيجية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية، تم المرور على مستودعات البوتاجاز بنطاق مركز كفر شكر، لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة وضمان عدم وجود أي معوقات أمام المواطنين.



وشملت المتابعة رصد أعمال توزيع أسطوانات البوتاجاز بمستودع الشقر، تحت إشراف إدارة تموين كفر شكر، وذلك في إطار الحرص على توفير الأسطوانات بالكميات اللازمة، وضمان وصولها إلى المواطنين بسهولة ويسر.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت المديرية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يحقق الاستقرار في توافر السلع الأساسية ويخدم المواطنين.