محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها ويوجه بإنشاء منافذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية موسعة لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة التصدير.



شملت الجولة تفقد عدد من الشركات الصناعية الرائدة، في تعبئة الموالح والفواكه وانتاج أجبان الموتزاريللا، والمكملات الغذائية، وتجميد الفواكه وإنتاج العصائر لأغراض التصدير.

وخلال تفقده لخطوط الإنتاج، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول معدلات التشغيل، مشيدًا بجودة المنتجات التي تضاهي المعايير العالمية ويتم تصديرها للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل إضافة نوعية للمنطقة الصناعية وتسهم في توفير فرص عمل للشباب. كما حرص على لقاء العاملين للاطمئنان على بيئة العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما أكد المحافظ أن من بين أهداف دعم المنطقة الاستثمارية العمل على تعظيم نسبة المكونات والمنتجات ذات المنشأ القليوبي الداخلة في عمليات التصنيع، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات، وهو ما يشجع المزارعين على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز استدامتها.

وفي لفتة لدعم المواطنين، وجه محافظ القليوبية بسرعة التنسيق بين إدارة المنطقة الاستثمارية والمحافظة لإنشاء منافذ بيع ثابتة بمختلف مدن المحافظة، لطرح منتجات هذه المصانع بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع تقديم الدعم اللازم لتلك المنافذ لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية