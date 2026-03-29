تعليم القليوبية: استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للجدول المعلنة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه تقرر استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للجدول المعلن مسبقًا علي أن تستمر الدراسة بانتظام غدا الإثنين حيث أن تأجيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية لمدة اليوم الأحد فقط

وكشف بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تقرر تأجيل امتحان المادة الأولى التى كان من المقرر عقدها يوم الأحد اليوم والتي تم تأجيلها اليوم بسبب الأحوال الجوية على أن يتم ترحيله كما يلي: للمرحلتين الابتدائية والإعدادية: يُعقد يوم الخميس المقبل وبالنسبة للمرحلة الثانوية يُعقد يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.



وناشدت مديرية التعليم مسئولي الإدارات والمدارس التنبيه مشددًا على الالتزام بالمواعيد المقررة وانطلاق الامتحانات غدا الاثنين

وكان محافظ القليوبية قد قرر في وقت مبكر اليوم عن تأجيل الدراسة ليوم واحد بجميع مدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ القليوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.