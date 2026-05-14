حلول مبتكرة بملتقى الشركات الناشئة في الطاقة المتجددة بـ بحوث الإلكترونيات

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، اختتم معهد بحوث الإلكترونيات فعاليات ملتقى «دعم الشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة»، الذي نظمه المعهد بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك بمقر المعهد يومي 10 و11 مايو الجاري.

وشارك في فعاليات الختام كل من د.شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشئون الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود.محمد سند أبو درويش، مدير إدارة العلوم بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو ).

كما شهد الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا من مصر، وتونس، والأردن، وقطر، وسلطنة عُمان، وفلسطين، والإمارات، ولبنان، والعراق.

وخلال فعاليات اليوم الختامي، تواصلت عروض مشروعات الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية التي قدمها الشباب والباحثون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، حيث استعرضت الفرق المشاركة حزمة من الحلول المبتكرة القائمة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات الطاقة والبيئة.

كما شهدت فعاليات اليوم الختامي انعقاد الجلسة العلمية الثالثة بعنوان: «دور المؤسسات والمنظمات العربية في دعم الريادة والابتكار: نماذج واقعية»، برئاسة د.هاني عياد، عضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب رواد الأعمال، وقد تناولت الجلسة أهمية بناء الشراكات العربية والدولية لدعم ريادة الأعمال الرقمية، إلى جانب استعراض دور المؤسسات والمنظمات العربية في تعزيز منظومة الابتكار وتمكين الشباب.

وشهدت الجلسة مشاركة د.أحمد الياسري، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بالعراق، بمحاضرة تناول خلالها سبل تعزيز الشراكات مع المنظمات الأممية والدولية في تطوير ريادة الأعمال الرقمية، كما استعرض أ.فهد العملة، الأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار بالإمارات، دور المؤسسات والمنظمات في دعم منظومة الريادة والابتكار، فيما تناول د.سامي نبهان، من المعهد العربي للتدريب والاستشارات الصناعية والتعدينية بالمغرب، جهود المعهد في تنمية مهارات الابتكار وبناء القدرات الشبابية.

كما ناقش د.حسن دياب، رئيس مجموعة أنشطة الإدارة الإستراتيجية والجودة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية بمصر، دور المنظمة في تعزيز الريادة والابتكار المؤسسي، فيما استعرض د.هشام عبد الناصر، مدير مجلس ضمان الجودة والاعتماد باتحاد الجامعات العربية بالأردن، جهود اتحاد الجامعات العربية في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي العربية، وشهدت الجلسة أيضًا مشاركة د.منار عامر، خبيرة علمية بإدارة العلوم والبحث العلمي بمنظمة «الألكسو»، حيث قدمت عرضًا بعنوان: (برنامج الألكسو لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة: ماذا تحقق؟ وماذا نتطلع؟).

كما شهدت الفعاليات تنظيم ورشة عمل بعنوان: «المهارات الشخصية لرائد الأعمال المعاصر،التسويق الاحترافي لمشروعك»، قدمها د.سامي نبهان، حيث تناولت الورشة أهمية تنمية المهارات القيادية والتسويقية لدى رواد الأعمال الشباب، واستعراض آليات بناء الهوية التسويقية للمشروعات الناشئة، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق.

وفي إطار مناقشة آليات التمويل والاستثمار، عقدت الجلسة العلمية الرابعة بعنوان: «مؤسسات تمويل الشركات الناشئة: ما هي؟ وما دورها؟»، برئاسة د.سامي كريشان، الخبير الإستراتيجي والمتخصص في برامج العمل العربي، وتناولت الجلسة دور مؤسسات التمويل والاستثمار في دعم الشركات الناشئة ومشروعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، واستعراض آليات دعم الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي.

وشهدت الجلسة مشاركة د.وائل الدسوقي، الأمين العام لمنظمة صالح كامل لريادة الأعمال المستدامة وتنمية المشروعات بمصر، بمحاضرة تناول فيها دور ريادة الأعمال في دعم وتمويل الشركات الناشئة، بدءًا من الفكرة وحتى مراحل التوسع، كما قدم م.محمد نواف العطاني، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة بالأردن، محاضرة عبر الإنترنت استعرض خلالها محور الطاقة الرقمية ودورها في دعم ريادة الأعمال الخضراء.

كما استعرضت د.فاطمة الزهراء خليفة، خبيرة السوق العربية المشتركة للكهرباء بجامعة الدول العربية، دور الجامعة في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الكهرباء في المنطقة العربية، فيما تناول د.عمرو العوامري، الرئيس التنفيذي لشركة سنابل للبحث والتطوير بمصر، مفهوم «استديوهات المشاريع» بوصفها بيئة حاضنة لتمويل شركات التكنولوجيا العميقة في العالم العربي، كما ناقش د.بلال النقاطي، خبير التخطيط الإستراتيجي بمنظمة «الألكسو» بتونس، واقع تمويل الشركات الناشئة في العالم العربي، مسلطًا الضوء على الفجوة القائمة بين الأفكار الابتكارية ومصادر التمويل.

وعلى هامش الملتقى، نظمت جولة ميدانية داخل معامل وأقسام معهد بحوث الإلكترونيات، ومقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، حيث اطلع المشاركون والوفود العربية على الإمكانات البحثية والتكنولوجية المتقدمة التي يمتلكها المعهد، ودوره في دعم الأبحاث التطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة والإلكترونيات والتحول الرقمي، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

جدير بالذكر أنه على مدار يومي الملتقى، واصلت لجان التقييم والتحكيم أعمالها وفقًا للمعايير العلمية والفنية المعتمدة، حيث قامت بدراسة ومناقشة المشروعات المشاركة وتقييمها، وصولا إلى اعتماد النتائج النهائية للمشروعات الفائزة، وقد أسفرت نتائج التقييم عن فوز عدد من المشروعات البحثية والابتكارية، وجاءت نتائج اليوم الأول على النحو التالي:

* المركز الأول: مشروع «تصنيع خلية بطارية ليثيوم-أيون من نوع CR-2032 قابلة لإعادة الشحن» – معهد بحوث الإلكترونيات.

* المركز الثاني: مشروع «AI-Based Inventory Control and Power Saving» – معهد بحوث الإلكترونيات.

* المركز الثالث: مشروع «جهاز مبتكر لتقطير المياه المعملية باستخدام مولدات الطاقة الكهروحرارية والطاقات المتجددة» – معهد بحوث الإلكترونيات.

* المركز الرابع: مشروع «Hybrid Solar-Thermal Desalination System» – جامعة الدلتا التكنولوجية.

* المركز الخامس: مشروع «إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطحالب» – جامعة الدلتا التكنولوجية.

* المركز السادس: مشروع «ENERGY-X» – جامعة الدلتا التكنولوجية.

أما نتائج اليوم الثاني فجاءت كالتالي:

* المركز الأول: مشروع «Synthesis and Characterization of Thin Films for Dye Sensitized Solar Cell Applications» – معهد بحوث الإلكترونيات.

* المركز الثاني: مشروع «Solar Powered Grass Cutting Machine» – جامعة الدلتا التكنولوجية.

* المركز الثالث: مشروع «مجمع شمسي مبتكر من النوع V-Grooved يعمل على حل مشكلة الكفاءة الشائعة في المجمعات الحالية وتوفير التكلفة» – جامعة الدلتا التكنولوجية.

* المركز الرابع: مشروع «نظام مبتكر لتنظيف الألواح الشمسية» – جامعة الدلتا التكنولوجية.

* المركز الخامس: مشروع «EV Based on PV» – جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.

* المركز السادس: مشروع «محطة شحن سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية» – جامعة الدلتا التكنولوجية.

وأشادت لجان التقييم بالمستوى العلمي المتميز للمشروعات المشاركة، وما قدمته من أفكار مبتكرة وحلول عملية قابلة للتطبيق في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، بما يعكس تنامي الوعي بدور البحث العلمي التطبيقي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما توجه وفد منظمة «الألكسو» برئاسة د.محمد سند أبو درويش، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من د.شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ود.رامى مجدى مساعد الأمين العمل لشئون الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وم.مروة أحمد مدير ادارة العلوم باللجنة الوطنية المصرية ومنسق النشاط، وإلى فريق العمل بالمعهد واللجنة الوطنية المصرية؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة في الإعداد والتنظيم والخروج بالملتقى بصورة مشرفة، تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الابتكار والطاقة المتجددة وريادة الأعمال التكنولوجية.

وطالب المشاركون في ختام الملتقى باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات العربية المتخصصة، لما تمثله من منصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والخبراء ورواد الأعمال والشباب في الدول العربية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر القائم على المعرفة والابتكار.

يذكر أن انعقاد الملتقى جاء بالتزامن مع إدراج معهد بحوث الإلكترونيات رسميًّا ضمن لائحة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» لمراكز البحث العلمي العربية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة للدورة 2025–2026، في خطوة تعكس المكانة العلمية والبحثية الرائدة التي يحظى بها المعهد على المستوى العربي.