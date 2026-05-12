وزير التعليم العالي يترأس وفد مصر في مؤتمر “الإيسيسكو” بقازان لتعزيز التعاون العلمي والثقافي

غادر الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، متجهًا إلى مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، للمشاركة في أعمال المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، الذي يعقد خلال يومي 13 و14 مايو 2026.

مصر تحظى بمكانة محورية داخل منظومة العمل الإسلامي المشترك في مجالات التعليم والعلوم والثقافة

ومن المقرر أن يترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، الجلسة الافتتاحية وأعمال المؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، في إطار رئاسة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العام للمنظمة، وذلك بحضور قيادات جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير عمل "الإيسيسكو"، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم المبادرات التي تربط التعليم والثقافة والبحث العلمي بأولويات التنمية والحوار الحضاري.

وتعكس هذه المشاركة المكانة المحورية التي تحظى بها مصر داخل منظومة العمل الإسلامي المشترك في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتكتسب أهمية خاصة مع احتفاء مدينة كازان بلقب عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2026.

كما تأتي هذه المشاركة في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق العلاقات مع جمهورية تتارستان، بعد الزيارة الهامة التي قام بها السيد الرئيس "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية إلى مصر، وعقد سيادته اجتماعًا مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات الهامة في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وكل من روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان.

وتشهد الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز برامج التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيراتها بتتارستان، وبحث آليات استضافة فروع الجامعات الدولية المرموقة أو منح درجات علمية مشتركة، باعتبارها خطوات هامة نحو تعزيز الشراكات ونقل الخبرات الأكاديمية الدولية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، وكذلك التعاون في ربط البحث العلمي بتلبية احتياجات الصناعة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد بكلا البلدين.

ومن المقرر أن يشارك عدد من الوزراء في المنتدى الاقتصادي بكازان الذي يُعد مؤتمر الإيسيسكو جزءًا منه، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.