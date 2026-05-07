بعد الاستعانة بالشرطة.. التعليم العالي تقرر إيقاف الطلاب المتسببين في واقعة جامعة رشيد

علّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على واقعة قيام بعض الأشخاص باقتحام الحرم الجامعي لجامعة "رشيد" حاملين أسلحة بيضاء، وتسببهم بحالة فوضى ورعب للطلاب.

اقتحام حرم جامعة رشيد على خلفية وجود خلافات شخصية بين بعض الطلاب

وأكدت الوزارة أنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من العناصر من خارج الجامعة باقتحام حرم جامعة رشيد على خلفية وجود خلافات شخصية بين بعض الطلاب، مما أثار حالة من الخوف بين الطلاب.

الاستعانة بالشرطة للسيطرة على الموقف

وقد استعانت إدارة الجامعة بالشرطة للسيطرة على الموقف، وإحالة المتورطين من الطلاب والعناصر الخارجية إلى النيابة العامة.

إيقاف الطلاب المتسببين في الواقعة

كما اتخذت الجامعة قرارًا بإيقاف الطلاب المتسببين في ذلك، ومنعهم من دخول الجامعة حتى انتهاء التحقيق معهم، مع التأكيد على انتظام سير الدراسة والامتحانات العملية حاليا بشكل طبيعي وآمن.