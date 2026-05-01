وزير التعليم العالي: دمج الباحثين في بيئات الإنتاج يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة

وزير التعليم العالي:

البرنامج خطوة استراتيجية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية تدعم تنافسية الصناعة الوطنية

الرئيس التنفيذي للهيئة:

البرنامج نموذج متقدم لتمويل الابتكار القائم على التحديات الصناعية وتحقيق أثر مباشر داخل بيئة الإنتاج

في إطار توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن فتح باب التقدم لبرنامج "الكوادر الأكاديمية للمصانع" (Faculty for Factory Program – FFF)، باعتباره أحد البرامج الإستراتيجية الهادفة إلى ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات الصناعة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ذات أثر مباشر على الإنتاج.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في آليات توظيف البحث العلمي، من خلال الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق العملي داخل المصانع، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الصناعية الفعلية، ويعزز من كفاءة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن دمج الباحثين داخل بيئات الإنتاج يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز من دور الجامعات والمراكز البحثية في دعم خطط التنمية الاقتصادية، من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الصناعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن البرنامج يمثل نموذجًا متقدمًا لتمويل الابتكار القائم على التحديات الصناعية الواقعية، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف دعم الأبحاث التطبيقية التي تحقق أثرًا ملموسًا داخل خطوط الإنتاج.

وأضاف أن البرنامج يعمل على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمصانع، من خلال تمكين الباحثين من التواجد المباشر داخل بيئة العمل الصناعي، بما يتيح فهمًا أعمق للتحديات وتطوير حلول قابلة للتنفيذ، تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة داخل الدولة.

ويستهدف البرنامج إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية الحكومية للعمل بدوام كامل داخل المصانع لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وفق خطة تنفيذية تبدأ بمرحلة الاندماج داخل المصنع، يليها تقييم التحديات، ثم تطوير حلول عملية أو نماذج أولية قابلة للتنفيذ الصناعي.

ويعتمد البرنامج على شراكة متكاملة بين جهة أكاديمية ومصنع مصري قائم، حيث يُشترط أن يكون الباحث الرئيسي عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات الحكومية أو المراكز والمعاهد البحثية الحكومية، وحاصلًا على درجة الدكتوراه في تخصص ذي صلة، مع التفرغ الكامل للعمل داخل المصنع طوال مدة البرنامج، ويفضل أن يكون في مرحلة مهنية مبكرة، بما يسهم في بناء جيل جديد من الباحثين القادرين على العمل داخل البيئات الصناعية. كما يتعين أن يكون المصنع المضيف كيانًا صناعيًا يعمل داخل الدولة، وقادرًا على استضافة الباحث، مع إتاحة الوصول إلى العمليات الإنتاجية والبيانات والمرافق والفرق الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة.

وفيما يتعلق بآلية التمويل، يوفر البرنامج مكافأة شهرية للباحث الرئيسي طوال فترة التنفيذ، مع إمكانية دعم طالب الدراسات العليا ضمن الفريق البحثي بعد الموافقة، بما يسهم في إعداد كوادر بحثية مؤهلة قادرة على الربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات الصناعة.

وتستمر فترة تلقي المقترحات البحثية حتى 30 يونيو 2026 الساعة الثانية مساءً، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: https://stdf.eg/web/grants/open