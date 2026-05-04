التعليم العالي: دورة تدريبية حول دور اليونسكو في بناء قدرات العاملين بالمتاحف

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وبمشاركة كلية الآثار بجامعة عين شمس، وكلية الآثار بجامعة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار، الدورة التدريبية الوطنية حول: "دور اليونسكو في بناء قدرات العاملين بالمتاحف في إنشاء الجولات الافتراضية"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو الجاري، بمقر كلية الآثار بجامعة عين شمس.

تعزيز التكامل بين الثقافة والتحول الرقمي

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الثقافة والتحول الرقمي ودعم بناء قدرات العاملين في المؤسسات المتحفية والثقافية.

وتتناول الدورة التدريبية عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة، من بينها الوسائط الرقمية والجولات الافتراضية، والتصوير الفوتوغرافي، وتوليد الصوت والفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصوير البانورامي، ونماذج المشروعات التطبيقية مثل Photo stitching، إضافة إلى تقنيات الـ Photogrammetry والتصوير ثلاثي الأبعاد، وآليات دمج الوسائط الرقمية داخل الجولات الافتراضية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، نقلت الدكتورة هالة عبدالجواد، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، تحيات الدكتور أيمن فريد، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، حيث ألقت كلمته الافتتاحية نيابةً عنه، مؤكدًا أن الدورة التدريبية تمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة نحو تطوير المؤسسات الثقافية وتعزيز قدراتها الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع منظمة اليونسكو يعكس حرص اللجنة الوطنية المصرية على نقل الخبرات الدولية وتوفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تأهيل الكوادر العاملة بالمتاحف وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية للحفاظ على التراث الثقافي وإتاحته للأجيال الجديدة بوسائل تفاعلية مبتكرة، لافتًا إلى أن الجولات الافتراضية تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المتاحف والمواقع التراثية وتعزيز الوعي الحضاري والثقافي، مؤكدًا استمرار دعم اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة للمبادرات التدريبية وبناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية الوطنية والدولية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر الحضارية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير العمل داخل المتاحف والمؤسسات الثقافية، مشيرًا إلى أهمية الجولات الافتراضية في إتاحة التراث الثقافي وتعزيز أساليب العرض والتفاعل مع الجمهور، مضيفًا أن الكلية تحرص على تأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات إدارة المتاحف والتراث الرقمي، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يدعم تطوير القطاع المتحفي وخدمة التراث الثقافي المصري.

من جهته، نقل الدكتور طارق توفيق، أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف ICOM Egypt، تحيات الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والتي حالت ارتباطاته المسبقة دون التواجد، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المتاحف وأساليب العرض المتحفي، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات التراثية والثقافية التي تمتلكها الدولة.

من جانبه، نقل الدكتور أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف على وحدة التدريب المركزي، تحيات الدكتور هشام الليثي، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذي حالت ظروف سفره المفاجئ دون حضوره، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تنمية قدرات العاملين بقطاع المتاحف والآثار، ودعم البرامج التدريبية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي وصون التراث الثقافي.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم علي، رئيس قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار الأسبق، أن الدورة التدريبية تمثل خطوة مهمة لدعم تطوير قطاع المتاحف والحفاظ على التراث الثقافي من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة والجولات الافتراضية، مشيرًا إلى حرص كلية الآثار بجامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لبناء قدرات العاملين والباحثين في المجال المتحفي، بما يسهم في تطوير أساليب العرض والتوثيق الرقمي، ودعم جهود الدولة في صون الهوية الحضارية والثقافية.

ويشارك في فعاليات الدورة التدريبية نخبة مميزة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المتاحف والتكنولوجيا الرقمية وإدارة التراث، من بينهم أعضاء هيئة تدريس وباحثون وخبراء في التصوير البانورامي والمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية، كما يشارك ما يقرب من 35 متدربًا من المتخصصين في مجال عمل المتاحف.

وعلى هامش الافتتاح، تم تنظيم جولة تفقدية بمتحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، اطلع خلالها المشاركون على مقتنيات المتحف وما يضمه من مقتنيات أثرية وتاريخية، إلى جانب التعرف على آليات العرض المتحفي داخل المتحف، وذلك في إطار إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحد النماذج التطبيقية للمؤسسات المتحفية المرتبطة بموضوع الدورة.